Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Путина с Орбаном

РИАМО - 19 окт. Реакция эстонского премьера Каи Каллас на встречу лидеров Венгрии и России в Пекине стала «лицемерием в кубе», считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.