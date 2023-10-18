Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Путина с Орбаном

РИАМО - 19 окт. Реакция эстонского премьера Каи Каллас на встречу лидеров Венгрии и России в Пекине стала «лицемерием в кубе», считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
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