Синоптик Леус: В Москве к концу недели ожидается сильная гололедица

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус выступил с заявлением о том, что в Москве ближе к окончанию рабочей недели установится сильная гололедица, которая возникнет в связи с перепадами температуры от плюсовых значений до минуса.
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