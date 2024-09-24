Джемпер, который носил Мэттью Перри в фильме «Друзья», был продан на аукционе

Реквизит со съемок сериала "Друзья", в том числе свитер, который носил покойный актер Мэттью Перри, был продан на аукционе в честь тридцатилетней годовщины выхода в эфир первого эпизода американского комедийного телесериала, сообщает во вторник агентство DPA/PA Media.