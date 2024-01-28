Байден назвал Трампа неудачником, пообещав победить его снова

КОЛУМБИЯ (ИА Реалист). Президент Соединенных Штатов 81-летний Джо Байден во время выступления на предвыборном ужине в Южной Каролине раскритиковал и высмеял своего оппонента 77-летнего Дональда Трампа, назвав его неудачником.