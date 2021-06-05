Протаранил два авто и перевернулся: водитель устроил ДТП на Дыбенко

Очевидцы помогли выбраться из автомобиля петербуржцу. На месте работают сотрудники ГИБДД.Вечером 5 июня в Петербурге на улице Подвойского произошло ДТП — водитель автомобиля Lada не справился с управлением и протаранил припаркованные машины.