Полиция подтвердила смерть вице-президента Bank of America на Таймс-сквер

Вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти стала жертвой нападения с ножом. Атака произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
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