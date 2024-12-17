Белый дом объяснил, почему не консультировался с Трампом по ATACMS

Администрация действующего президента США Джо Байдена не обсуждала с будущим президентом Дональдом Трампом вопрос использования украинской армией американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по российским территориям.
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