Протоиерей, отец Георгий: "Каждый из нас своим рождением призван к вечности"

Каждый из нас своим рождением призван к вечности. Если врачи говорят, что у человека с рождением начинается процесс старения, то священники говорят, что у человека начинается его дорога к Богу, и поэтому уже от нас зависит, куда мы в итоге придём.
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