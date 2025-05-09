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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента. Он дал четкую команду ФХР и КХЛ разобраться. Поручение не выполнено ни на йоту»

Вячеслав Фетисов: «Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента. Он дал четкую команду ФХР и КХЛ разобраться. Поручение не выполнено ни на йоту»

– Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента, который дал четкую команду федерации и КХЛ разобраться с их отъездом.

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