🧳 Глобус Крыма: какие «заграничные» курорты можно найти на полуострове, не выезжая за его пределы 358 тысяч человек посетили полуостров на майские праздники.
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🧳 Глобус Крыма: какие «заграничные» курорты можно найти на полуострове, не выезжая за его пределы 358 тысяч человек посетили полуостров на майские праздники.