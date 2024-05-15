Историческая зона. Проект высоток вместо частного сектора утвердили в Барнауле

До 2030 года в микрорайоне, по задумке архитекторов, не останется частного сектора Проект планировки квартала / Фото: "Барнаулгражданпроект", архитектурная мастерская Алексея Квасова Три квартала в центре Барнаула предлагают застроить новыми объектами: многоэтажными домами, школой, детсадом, торговыми зданиями.