Историческая зона. Проект высоток вместо частного сектора утвердили в Барнауле

До 2030 года в микрорайоне, по задумке архитекторов, не останется частного сектора Проект планировки квартала / Фото: "Барнаулгражданпроект", архитектурная мастерская Алексея Квасова Три квартала в центре Барнаула предлагают застроить новыми объектами: многоэтажными домами, школой, детсадом, торговыми зданиями.
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