Собянин: в 2025–2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 км дорог

В Москве в ближайшие три года планируется ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений.Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, утверждена Адресная инвестиционная программа Москвы, содержащая перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.