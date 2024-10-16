Собянин: в 2025–2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 км дорог

В Москве в ближайшие три года планируется ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений.Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, утверждена Адресная инвестиционная программа Москвы, содержащая перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.
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