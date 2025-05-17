СК разберется с проблемой бродячих собак в Салехарде

Следком проверит, как в Салехарде решают проблему с бродячими собаками. Информацию у ответственных ведомств следователи запросили после получения жалоб от местных жителей, сообщили в официальном telegram-канале СУ СК РФ по ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии