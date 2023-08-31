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ВСУ подтвердили информацию о потере двух вертолетов Ми-8 в ДНР

ВСУ подтвердили информацию о потере двух вертолетов Ми-8 в ДНР

Украинские военные подтвердили, что потеряли два вертолета Ми-8 в подконтрольных Киеву районах ДНР. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал агентству РБК-Украина начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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