ВСУ подтвердили информацию о потере двух вертолетов Ми-8 в ДНР

Украинские военные подтвердили, что потеряли два вертолета Ми-8 в подконтрольных Киеву районах ДНР. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал агентству РБК-Украина начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.