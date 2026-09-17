Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Обмен прошёл в рамках гуманитарных миссий, которые Беларусь неоднократно принимала на своей территории, предоставляя площадку для подобных процедур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Трамп не планируе...
- Трамп не планируе...
- Попытка Запада ун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым