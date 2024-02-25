Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NBC: ВСУ ввели лимиты на использование боеприпасов из-за нехватки

NBC: ВСУ ввели лимиты на использование боеприпасов из-за нехватки

Вооруженные силы Украины сталкиваются со все более острой нехваткой боеприпасов, поскольку конгресс США по-прежнему блокирует предоставление дополнительной военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, сообщает NBC.

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