В Абхазии состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения ЮВО

В Абхазии состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения ЮВО

Всего на территории ЮВО форум состоится на 16 площадках военно-патриотических парков «Патриот» 9 субъектов Российской Федерации на территории ЮВО и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

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