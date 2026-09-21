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ИА Регнум

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Умер чемпион Европы и обладатель Кубка мира по вольной борьбе Ихаку Гайдарбеков

Умер чемпион Европы и обладатель Кубка мира по вольной борьбе Ихаку Гайдарбеков

Чемпион Европы по вольной борьбе, мастер спорта СССР международного класса Ихаку Гайдарбеков умер 21 сентября на 76-м году жизни.

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