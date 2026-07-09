Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Танкист: взятие Константиновки показало, что мы как тактики сильнее ВСУ

Танкист: взятие Константиновки показало, что мы как тактики сильнее ВСУ

Временно исполняющий обязанности начальника штаба танкового батальона с позывным Лис заявил, что взятие Константиновки продемонстрировало всем силу российских войск.

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Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Я чуток смыслю в танках и танковых частях и подразделениях-последнее место службы- 2-я гвардейская танковая армия. Понимаю, что у НШ танка нет, у командира есть, а  у НШ-нет! Вместо танка или БМП или БТР, однако на фото... Ну оставим НШ, хоть и ВРИО, без обсуждения.      А вот в статье фигурирует то НШ батальона, то полка, видимо очень крутой, патамушта рассуждает про &quot;задачу войск&quot; в Константиновке. Я, конечно извиняюсь, но в СА про &quot;войска&quot; даже командир дивизии не рассуждал, ну иногда, когда мечтал о большем количестве звездей на погонах! Так кто на фото? НШ танкового батальона или всё же НШ танкового полка?
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4 н.
И
Ивановна
Тебе надо было где-то высказаться?
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4 н.