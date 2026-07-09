Танкист: взятие Константиновки показало, что мы как тактики сильнее ВСУ

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

Я чуток смыслю в танках и танковых частях и подразделениях-последнее место службы- 2-я гвардейская танковая армия. Понимаю, что у НШ танка нет, у командира есть, а у НШ-нет! Вместо танка или БМП или БТР, однако на фото... Ну оставим НШ, хоть и ВРИО, без обсуждения. А вот в статье фигурирует то НШ батальона, то полка, видимо очень крутой, патамушта рассуждает про "задачу войск" в Константиновке. Я, конечно извиняюсь, но в СА про "войска" даже командир дивизии не рассуждал, ну иногда, когда мечтал о большем количестве звездей на погонах! Так кто на фото? НШ танкового батальона или всё же НШ танкового полка?