Страна и люди

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Минобороны продолжает отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях

Минобороны продолжает отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях

Количество иностранных наемников, воюющих на Украине, снова снизилось, большая часть иностранцев из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ покинула территорию страны или была денацифицирована союзными силами.

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