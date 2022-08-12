Минобороны продолжает отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях

Количество иностранных наемников, воюющих на Украине, снова снизилось, большая часть иностранцев из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ покинула территорию страны или была денацифицирована союзными силами.
Количество иностранных наемников, воюющих на Украине, снова снизилось, большая часть иностранцев из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ покинула территорию страны или была денацифицирована союзными силами.
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