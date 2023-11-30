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Будущее Украины – новое Косово?

Будущее Украины – новое Косово?

Чем ближе к концу война на Украине (а всё сегодня выглядит именно так), тем чаще люди задаются вопросом, а что потом? Увы, но в попытке дать на него вразумительный ответ большинство экспертов сходятся во мнении, что ничего хорошего Украину не ждёт.

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