Будущее Украины – новое Косово?

Чем ближе к концу война на Украине (а всё сегодня выглядит именно так), тем чаще люди задаются вопросом, а что потом? Увы, но в попытке дать на него вразумительный ответ большинство экспертов сходятся во мнении, что ничего хорошего Украину не ждёт.