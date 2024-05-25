В СВР назвали покушение на Фицо попыткой убрать неугодного либералам человека

В премьера Словакии стреляли после слов об Украине Жуткий инцидент в Словакии, где было совершено вероломное покушение на жизнь руководителя местного правительства Роберта Фицо, продолжают активно обсуждать.
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