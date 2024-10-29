В Третьяковской галерее откроется приуроченная к гибели Александра III выставка

В честь 130-летия со дня смерти предпоследнего русского монарха Александра III откроется выставка «Передвижники» в Третьяковской галерее и состоится премьера документального проекта НМГ ДОК в эфире РЕН ТВ.
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