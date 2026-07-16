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Царьград

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FAO поддержит форум пищевой промышленности в Таджикистане 20-21 августа

FAO поддержит форум пищевой промышленности в Таджикистане 20-21 августа

FAO примет участие в Международном форуме пищевой промышленности в Таджикистане 20-21 августа. Замминистра Бахтиёр Сафарзода обсудил с представителем FAO Агаси Арутюняном развитие сотрудничества и внедрение современных технологий в пищевой отрасли.

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