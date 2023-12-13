КПРФ может выдвинуть уже баллотировавшегося в президенты Харитонова на новые выборы

КПРФ может выдвинуть на президентские выборы депутата Госдумы всех созывов и главу комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, а «Новые люди», скорее всего, выберут кандидатом в президенты своего лидера Нечаева, пишут «Ведомости».