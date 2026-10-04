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«Зенит» пожаловался в РПЛ и РФС на «Краснодар» из-за гостевой квоты на билеты

«Зенит» пожаловался в РПЛ и РФС на «Краснодар» из-за гостевой квоты на билеты

Между «Краснодаром» и «Зенитом» возник спор в преддверии матча Российской премьер-лиги. Как сообщает СЭ, петербуржцы направили в РФС и РПЛ письмо с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты на билеты.

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