Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Tasnim: Иран готов к симметричным ударам по объектам США на Ближнем Востоке

Tasnim: Иран готов к симметричным ударам по объектам США на Ближнем Востоке

Агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Вооруженные силы Ирана готовы нанести симметричные удары по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если американцы решатся ударить по мостам или электростанциям в Исламской Республике.

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