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Мать погибшего мальчика в Барнауле рассказала подробности о трагедии

Мать погибшего мальчика в Барнауле рассказала подробности о трагедии

Инцидент попал на записи видеокамер Мать погибшего в Казенной Заимке мальчика рассказала, что во время поездки на велосипеде он не просто врезался в забор, а порезал артерию об железный лист, пишет Barnaul 22.

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