Российская элита трижды продавала страну за внешнюю легитимность и собственную безопасность

Сказы Истории. Это не история о войнах. Это история о гниении изнутри. Три раза за четыре столетия Россия оказывалась на краю могилы не потому, что враг был сильнее, а потому, что те, кто сидел в Кремле, смертельно боялись людей в собственной стране.