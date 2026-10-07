Российская элита трижды продавала страну за внешнюю легитимность и собственную безопасность

Сказы Истории. Это не история о войнах. Это история о гниении изнутри. Три раза за четыре столетия Россия оказывалась на краю могилы не потому, что враг был сильнее, а потому, что те, кто сидел в Кремле, смертельно боялись людей в собственной стране.
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Согласна на 100%.
Согласен на 100%. Но что такое элита? Это наши братья, племянники, двоюродные внуки. Дорвавшиеся до распределения "дармовой" колбасы. Я этих людей "элитой", не считаю. Пена. Элита бывает у баранов-производителей. И ягодка на торте - до власти дорываются люди с очень сомнительными моральными принципами. Так было всегда!