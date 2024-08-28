В РФ будут штрафовать водителей за высадку из транспорта инвалидов

В России с 1 сентября будут штрафовать водителей за высадку из транспорта инвалидов. Речь о случаях, когда инвалид первой группы следует без сопровождающего лица, не оплатил проезд или не подтвердил право на бесплатный или льготный проезд.
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