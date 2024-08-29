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Священник объяснил, почему людям могут сниться умершие родственники

Священник объяснил, почему людям могут сниться умершие родственники

Батюшка рассказал верующим, к чему снится умерший человекВ дзен-канале "Торжество православия" был опубликован материал о значении снов с умершими родственниками.

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