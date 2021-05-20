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Путин проведет заседание оргкомитета «Победа»

Путин проведет заседание оргкомитета «Победа»

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 мая, намерен провести заседание Российского организационного комитета «Победа», в рамках которого будет обсуждаться выполнение целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

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