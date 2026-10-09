Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с визитом в Северную Ирландию

Кейт Миддлтон и принц Уильям, младший брат которого, принц Гарри, недавно вернулся из США в Великобританию вместе с семьёй, прибыли с визитом в столицу Северной Ирландии Белфаст.
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