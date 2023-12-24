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В Орле на вокзале заработал музей

В Орле на вокзале заработал музей

На вокзале станции Орёл открылась железнодорожная историческая экспозиция.   На втором этаже разместили экспонаты и интерактивные экраны, которые рассказывают о формировании Орловского железнодорожного узла.

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