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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин о «Динамо» в РПЛ: «Какая разница, займут 5-е или 10-е место? Главное, чтобы не вылетели. Шварц вернулся уже в другую команду»

Бывший главный тренер «Динамо»  Сергей Силкин высказался о старте команды в новом сезоне чемпионата России.

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