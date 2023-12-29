«Это не закончится смертью». Продолжит ли общество сходить с ума

Психиатр, психотерапевт, нарколог и судебно-психиатрический эксперт Николай Амбарцумов в своей колонке для RTVI рассказывает об усталости людей от происходившего в 2023 году и о том, к чему это может привести.
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