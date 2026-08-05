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Царьград

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РИА Новости: На Украине объявлена охота на сотрудников ТЦК

РИА Новости: На Украине объявлена охота на сотрудников ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования массово просят перевода из-за угроз.На территории Украины развернулась кампания целенаправленного преследования работников территориальных центров комплектования.

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