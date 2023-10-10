На Ямале проходит профилактическая операция «Жилье»

Специалисты Противопожарной службы округа проводят профилактические беседы и инструктажи с населением о мерах пожарной безопасности, действиях на пожаре, напоминают как пользоваться первичными средствами пожаротушения.
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