Врач Семирядов посоветовал учитывать первопричину набора веса при попытке похудеть

Диетолог Дмитрий Семирядов рассказал о частых ошибках худеющих. В некоторых случаях желаемый результат не наступает из-за неправильного расчета калорийности рациона, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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