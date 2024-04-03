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Врач Семирядов посоветовал учитывать первопричину набора веса при попытке похудеть

Врач Семирядов посоветовал учитывать первопричину набора веса при попытке похудеть

Диетолог Дмитрий Семирядов рассказал о частых ошибках худеющих. В некоторых случаях желаемый результат не наступает из-за неправильного расчета калорийности рациона, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

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