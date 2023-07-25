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Около 800 миллионов рублей задолжали забайкальцы «Олерон+» за вывоз мусора

Около 800 миллионов рублей задолжали забайкальцы «Олерон+» за вывоз мусора

Порядка 800 миллионов рублей задолжали жители Забайкальского края «Олерону» за вывоз мусора. Об этом 25 июля в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказал директор регионального оператора по вывозу ТКО Елена Курдюмова.

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