Около 800 миллионов рублей задолжали забайкальцы «Олерон+» за вывоз мусора

Порядка 800 миллионов рублей задолжали жители Забайкальского края «Олерону» за вывоз мусора. Об этом 25 июля в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказал директор регионального оператора по вывозу ТКО Елена Курдюмова.