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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» выиграл 103 матча в регулярках с голами Кросби и Малкина. Это 8-й результат в истории НХЛ для дуэтов

Сегодня оба нападающих отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:0).  Их результат – лучший среди действующих дуэтов и 8-й в истории.

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