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Лисандро Мартинес о 4:1 с «Бетисом»: «Матч показал, кто мы. «МЮ» всегда хочет побеждать»

Лисандро Мартинес оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» (4:1). Команды провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

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