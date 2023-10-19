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По соседству с вулканами: удивительные обычаи жителей Исландии. Часть 2

По соседству с вулканами: удивительные обычаи жителей Исландии. Часть 2

Когда мы думаем о далекой, загадочной Исландии, наш воображение часто рисует картины, вдохновленные кинематографом: рыжеволосые потомки викингов, утепленные массивными свитерами из овечьей шерсти, борющиеся с непогодой и суровым климатом.

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