По соседству с вулканами: удивительные обычаи жителей Исландии. Часть 2

Когда мы думаем о далекой, загадочной Исландии, наш воображение часто рисует картины, вдохновленные кинематографом: рыжеволосые потомки викингов, утепленные массивными свитерами из овечьей шерсти, борющиеся с непогодой и суровым климатом.