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Русская весна

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Миграционная политика здорового человека: после вооружённой стычки в ОАЭ перестали пускать граждан Узбекистана

Миграционная политика здорового человека: после вооружённой стычки в ОАЭ перестали пускать граждан Узбекистана

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, прокомментировал позицию властей Объединенных Арабских Эмиратов в отношении граждан Узбекистана, совершающих правонарушения, и предупреждение о возможных последствиях.

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