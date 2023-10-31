Ивановский следком завел дело на тренера, который вёз детей в попавшем в ДТП микроавтобусе

Доклад о ходе расследования потребовал представить глава СК России Александр Бастрыкин.ДТП с микроавтобусом, в котором 30 октября на трассе Иваново-Ярославль пострадали юные спортсменки, обернулось уголовным делом для их тренера.
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