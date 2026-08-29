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Cell Metabolism: кетодиета снижает жир в печени и возвращает норму сахара

Cell Metabolism: кетодиета снижает жир в печени и возвращает норму сахара

Ученые сравнили три популярные диеты для похудения и пришли к выводу, что при ожирении и преддиабете кетогенная диета лучше других улучшает обмен веществ — особенно работу печени.

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