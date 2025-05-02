В Вашингтоне проведут масштабный военный парад в честь 250-летия армии США

Масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии страны, проведут 14 июня в США. Об этом 2 мая, сообщил глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли в комментарии для Fox News Digital.
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