Россия готова рассмотреть запрос США на агреман для нового посла

Министерство иностранных дел России заявило о готовности рассмотреть запрос Соединённых Штатов на предоставление агремана новому послу США в России.
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