Сегодня в Астрахань прибывает агитпоезд Минобороны России

На железнодорожном вокзале стартует патриотическая акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Сегодня в 11 часов утра в Астрахань прибудет уникальный агитпоезд - совместный проект Минобороны России и ОАО «РЖД».
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