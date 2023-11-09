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Не только о футболе

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ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 15 тур РПЛ. Заключительный тур первого круга

ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 15 тур РПЛ. Заключительный тур первого круга

Как-то совсем незаметно пролетел первый круг чемпионата РПЛ, сезона 2023/2024 годов. Вроде не так давно начали, а уже в эти выходные пройдет последний тур первого круга.

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